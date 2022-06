Rexel reste sous pression malgré le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Rexel , qui a finalement terminé en baisse de plus de 3,5% hier malgré le rehaussement de sa guidance annuelle, abandonne encore 3,6% à 17 euros ce matin. Dans un marché pourtant mieux orienté, le spécialiste de la distribution de matériel électrique fait les frais d'une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le titre à 'conserver' en visant 19 euros. A 'surperformer' sur le dossier, Oddo BHF évoque un "Capital Markets Day" convaincant mais avec quelques inquiétudes.

L'analyste explique ainsi la baisse de l'action jeudi par la volonté du groupe de poursuivre les acquisitions, pouvant aller jusqu'à 2 MdsE de chiffre d'affaires d'ici à 2025, dans un contexte de refinancement désormais plus compliqué... De plus, si le groupe a indiqué avoir intégré une dégradation de l'environnement macroéconomique dans ses objectifs 2022-2025, les CEO et CFO ont précisé que le scénario d'une récession n'était pas inclus dans ces objectifs, ni celui d'une déflation. Ceci a conduit certains à estimer que les objectifs étaient à risque, au regard de la forte dégradation des perspectives économiques en cours.

Avec une décote de plus de 20% par rapport à sa valorisation historique, le broker pense toujours que le titre est l'un des meilleurs véhicules pour se positionner sur la thématique de l'électrification.