Rexel : reperd 2%

Rexel : reperd 2%









Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Rexel recule de 2% ce mardi, à 17,15 euros, alors que le groupe a annoncé son intention de procéder à l'émission d'obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 300 millions d'euros. Les Obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de juin 2024, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Rexel a sélectionné deux indicateurs et s'est engagé à diminuer de 23% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des produits vendus, par euro de chiffre d'affaires d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 et de 23,7% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans ses opérations d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016.

Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs de Rexel à horizon 2030 de réduire le premier ICP de 45% et le second de 35% par rapport à 2016. Le taux d'intérêt des Obligations sera augmenté de 25 points de base à compter du 15 juin 2024, si Rexel n'atteint pas ces Objectifs de Performance Durable. Le produit de l'émission des Obligations, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2025 émises le 20 novembre 2017 au taux de 2,125%. Rexel procèderait au remboursement des Obligations 2025 aux environs du 12 mai 2021.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a remonté son objectif de cours de 18 à 20 euros avec un avis à 'surperformer'.