Rexel : rendez-vous pris le 21 octobre

(Boursier.com) — Rexel grimpe de 0,5% à 18 euros ce jeudi, alors que le broker UBS a abaissé sa cible sur le dossier de 19 à 18,5 euros avec un avis 'neutre'. Rexel a confirmé ses objectifs de l'année 2021 qui avaient été rehaussés cet été, "avec un fort potentiel de hausse dans toutes les zones géographiques, notamment en Amérique du Nord".

Sur le trimestre écoulé (T2), les ventes ont atteint 3.726,6 ME. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont ainsi ressorties en hausse de 32,3% par rapport au T2 2020 et de +9,6% par rapport au T2 2019, avec une accélération séquentielle vs T1 2021 (+5,4% comparé au T1 2019). La publication des ventes du 3ème trimestre est prévue le 21 octobre prochain...