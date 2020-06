Rexel : remboursement anticipé d'une facilité de crédit de 550 ME

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Rexel a remboursé la ligne de crédit senior de 550 millions d'euros tirée fin mars à titre conservatoire alors que la pandémie de Covid-19 se propageait en Europe. La décision de rembourser la ligne de crédit sénior, qui fait partie d'un accord de crédit senior de 850 ME, reflète les bons résultats des initiatives que nous avons prises pour nous adapter à cet environnement sans précédent et protéger l'entreprise, en nous focalisant notamment sur la gestion des coûts opérationnels et la liquidité, à l'échelle locale. Ces mesures comprennent une adaptation rapide des salaires et des avantages associés, le report de tout projet n'offrant pas de retour sur investissement à court terme et la décision du Conseil d'administration de renoncer à proposer le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 , indique le management.

Le remboursement anticipé reflète une bonne rentrée de trésorerie grâce, notamment, à la gestion rigoureuse des stocks et des créances clients. En effet, au-delà des actions de Rexel, les clients ont également bénéficié d'un meilleur accès à la liquidité grâce aux mesures gouvernementales. Ce remboursement reflète également une amélioration de l'activité dans plusieurs pays par rapport à un point bas atteint durant la première partie du mois d'avril, notamment en France, avec l'assouplissement des mesures de confinement. Cependant, la tendance de reprise n'est pas similaire dans toutes les zones géographiques, et l'Amérique du Nord pâtit toujours d'une faible activité...

Le remboursement anticipé de notre facilité de crédit démontre la résilience de Rexel face à la pandémie sans précèdent du Covid 19 , indique Patrick Berard, Directeur général de Rexel, qui poursuit : Elle reflète aussi l'efficacité de nos mesures d'adaptation, avec une attention particulière portée à la gestion des coûts opérationnels et de la génération de trésorerie, ainsi que notre approche financière disciplinée et prudente. Nous nous adaptons de façon continue à un environnement qui demeure incertain, afin d'être bien positionnés pour profiter de la reprise progressive d'activité .

Quelle politique de gestion de la trésorerie ?

Dans un environnement qui demeure volatile et incertain, Rexel continue de privilégier la gestion rigoureuse de ses coûts d'exploitations et de la génération de trésorerie. L'accès à la liquidité du marché a également été confirmé par la récente réouverture du marché des billets de trésorerie en France, l'extension de la ligne bilatérale de 40 M$ avec Wells Fargo, l'une des contreparties américaines, et la renégociation du programme de titrisation de Rexel venant à échéance en juin 2020. La nouvelle échéance est mai 2023.

Rexel rappelle disposer d'un autre programme de titrisation venant à échéance en décembre 2020, en cours d'extension, ainsi que d'autres programmes de titrisation venant à échéance en 2022. La résilience financière de Rexel a également été mise en évidence par la récente confirmation par Moody's de la notation 'Ba2' de la société, avec une perspective 'stable'.