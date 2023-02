Rexel : record pour le résultat net récurrent à 911 ME

(Boursier.com) — Rexel présente des résultats record en 2022 avec des ventes de 18 701,6MEUR, en hausse de +14,1% à jours constants, tirées par les effets volumes et prix. Croissance des ventes portée par l'accélération des tendances d'électrification en Europe.

Le chiffre d'affaires du seul T4 atteint 4 802,3MEUR, en hausse de +12,3% à jours constants.

L'EBITA ajusté 2022 de 1 368,5MEUR, en hausse de +35,7% et marge d'EBITA ajusté de 7,3% (en hausse de 118 bps) grâce à une activité solide et à notre organisation plus efficace. La marge d'EBITA ajusté inclut 66 bps d'effets non-récurrent positifs en raison de l'inflation des prix de produits stockés hors-câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance.

Le Résultat net récurrent est en hausse de 58,6% en 2022 à 911,8MEUR, atteignant un plus haut historique, permettant le versement d'un dividende record de 1,20EUR par action.

Le Free Cash Flow avant intérêts et impôts record de 873,3MEUR en 2022 (680,6MEUR en 2021). Ratio d'endettement historiquement bas à 0,96x. Notations relevées en 2022 par S&P et Moody's.

Les objectifs 2023 font état d'une croissance des ventes à jours constants comprise entre 2% et 6%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,3% et 6,7% et une conversion du Free Cash Flow avant intérêts et impôts supérieure à 60%.