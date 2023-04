Rexel : publication saluée

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Rexel bondit de 3% à 21,9 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant logiquement la nouvelle solide publication du spécialiste de la distribution professionnelle de matériel électrique. Citi affirme que ce premier trimestre nettement supérieur aux attentes de la place devrait conduire le consensus 2023 à se déplacer vers l'extrémité supérieure de la fourchette de prévisions de l'entreprise. La banque ('achat') estime que la partie inférieure de la fourchette semble désormais peu probable, bien que les prévisions inchangées suggèrent un environnement incertain au second semestre. Le 'pricing' est meilleur que prévu et Rexel bénéficie de la forte tendance à l'électrification, qui a contribué au découplage du cycle de construction.

Rexel a fait état de revenus de 4,93 milliards d'euros au premier trimestre, contre un consensus de 4,61 MdsE. Le groupe vise cette année, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 2% et 6%, une marge d'EBITA ajusté entre 6,3% et 6,7% et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.