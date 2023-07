Rexel : publication en vue

(Boursier.com) — Rexel perd 0,5% à 22,60 euros ce mercredi sur le marché parisien, alors que Citigroup a relevé sa cible sur le dossier à 33 euros, contre 29 euros auparavant. Les investisseurs attendent sereinement les comptes semestriels du spécialiste de la distribution professionnelle de matériel électrique après un premier trimestre nettement supérieur aux attentes de la place qui devrait conduire le consensus 2023 à se déplacer vers l'extrémité supérieure de la fourchette de prévisions, bien que l'environnement reste incertain en vue du second semestre. Le 'pricing' est meilleur que prévu et Rexel bénéficie de la forte tendance à l'électrification, qui a contribué au découplage du cycle de construction...

Rexel avait fait état de revenus de 4,93 milliards d'euros au premier trimestre, contre un consensus de 4,60 MdsE. Le groupe vise cette année, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 2% et 6%, une marge d'EBITA ajusté entre 6,3% et 6,7% et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.

Les comptes du S2 sont prévus le 28 juillet prochain...