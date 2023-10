Rexel : Poursuite de la croissance dans un environnement de marché plus contrasté

(Boursier.com) — Rexel présente des ventes de 4.665,1 ME au T3 2023, en hausse de 2,6% à jours constants. Les volumes sont en hausse de +2,3% sur un effet de base élevé lié aux produits d'électrification et à un environnement de marché plus contrasté, démontrant la force du positionnement de Rexel sur ses marchés. L'environnement de prix reste favorable sur les produits hors-câbles, en hausse de +1,3% sur le trimestre.

Les objectifs 2023 sont confirmés avec une croissance résiliente, une profitabilité soutenue et une forte génération de trésorerie grâce aux plans d'actions stratégiques du groupe.

En bonne voie pour réaliser ses ambitions 2025, Rexel précise qu'une actualisation de la feuille de route stratégique sera présentée lors d'une journée investisseurs qui se tiendra en juin 2024.

L'acquisition de Wasco a été finalisée le 1er septembre, offrant à Rexel une exposition au marché néerlandais du chauffage, ventilation et climatisation en forte croissance, stimulé par les réglementations en matière d'efficacité énergétique.

Guillaume Texier, Directeur Général, a déclaré : "Trimestre après trimestre, les équipes de Rexel démontrent leur capacité à délivrer une croissance rentable soutenue. Il est particulièrement satisfaisant que cette croissance ait été délivrée au cours du dernier trimestre dans un environnement moins favorable et avec un effet de base 2022 particulièrement élevé. L'année 2023 se déroule comme prévu et nous confirmons nos objectifs de l'année, que nous avons rehaussés en juillet. Le second semestre devrait confirmer une nouvelle fois que la transformation du groupe produit ses effets. L'attention que nous portons sans relâche à la génération de trésorerie, à l'efficacité et à l'optimisation des marges porte ses fruits, tandis que nos initiatives dans les segments à croissance rapide de l'électrification, des services avancés et du digital créent une différenciation et un potentiel de croissance à moyen terme."