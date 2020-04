Rexel : nouvelle forte hausse

(Boursier.com) — Rexel poursuit sur sa lancée. Après une flambée de 11,5% jeudi, le titre du groupe de distribution professionnelle de matériel électrique gagne encore près de 10% à 8,7 euros ce vendredi. Hier, la firme a fait état d'une baisse de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 3,225 milliards d'euros (-3,3% en données comparables et à nombre de jours constants). Le groupe, qui a admis que la visibilité reste très limitée, continue à s'adapter à l'environnement. Après avoir renoncé à ses objectifs 2020, il a annoncé annuler le versement d'un dividende au titre de 2019. Au 31 mars, la liquidité disponible du groupe s'élevait à 1,13 MdE.

Pour Morgan Stanley, la direction a "fourni un niveau de transparence inégalé dans le secteur sur la façon dont l'entreprise a évolué au cours des dernières semaines et sur les initiatives mises en place". Le broker, à 'surperformer' sur la valeur, affirme que Rexel est "nettement plus flexible" qu'il ne l'était pendant la dernière crise financière mondiale. Cela, ajouté à une gestion et un contrôle plus stricts, signifie que l'entreprise pourrait être "proportionnellement plus résistante à tout déclin potentiel".

Oddo BHF a par ailleurs ajusté son objectif de 6,5 à 7,3 euros tout en restant 'neutre'.