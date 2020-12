Rexel nomme Toni Killebrew administratrice

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 2 décembre 2020, le Conseil d'administration de Rexel a pris acte de la désignation par le Comité d'entreprise européen de Toni Killebrew en qualité d'administratrice représentant les salariés, à effet du 19 novembre. Toni Killebrew est actuellement 'District Sales Manager' au sein de Rexel USA - Gexpro. Avec son équipe de 54 collaborateurs, elle est en charge de la gestion des ventes et des activités liées aux ventes de six agences implantées dans le Midwest des Etats-Unis générant un chiffre d'affaires de 69 millions de dollars. Elle a rejoint Gexpro comme 'Inside Sales Rep' il y a 20 ans, et a exercé différentes fonctions depuis. Toni Killebrew est titulaire d'un master en gestion d'entreprise et d'un MBA en finance.