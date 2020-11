Rexel : nomination aux Ressources Humaines

(Boursier.com) — Rexel a nommé Luc Dallery en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Groupe, membre du Comité exécutif. Basé à Paris, Luc Dallery aura pour mission de définir et de mettre en oeuvre une stratégie Ressources Humaines amplifiant la transformation du Groupe.

Luc Dallery a rejoint Rexel en 2016 aux fonctions de Directeur des Ressources Humaines de Rexel France, étendues par la suite à celles de Directeur de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe. Avant de rejoindre Rexel, il a occupé des postes de direction des ressources humaines chez CWT, Europcar et Microsoft. Il a débuté sa carrière chez Schlumberger, où il a assumé des fonctions de management opérationnel et de gestion des ressources humaines. Il est titulaire d'un DESS en Droit des Affaires et diplômé des Universités d'Amiens et de Munich.