Rexel : Moody's confirme sa notation

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Moody's confirme la note crédit long terme (CFR) de Rexel à 'Ba2' avec une perspective 'stable'. "L'action d'aujourd'hui reflète notre attente que Rexel maintienne des paramètres de crédit conformes à une note CFR 'Ba2' au cours des 12-18 prochains mois. Bien que nous prévoyons une réduction du chiffre d'affaires de l'entreprise d'environ 10% en 2020, cela se traduira probablement par un important afflux de fonds de roulement qui, combiné à l'annulation du dividende et au produit de la cession de Gexpro Services, permettra de générer des liquidités et de réduire la dette brute", explique l'agence. "Toutefois, Rexel sera faiblement positionné dans la notation Ba2 étant donné que nous pensons que le chiffre d'affaires et l'EBITDA de la société ne devraient pas retrouver le niveau de 2019 d'ici 2021 et que l'endettement de la société reste élevé malgré une certaine réduction de la dette brute".