Rexel : mise à jour des objectifs 2020

(Boursier.com) — Le groupe Rexel communique aujourd'hui une mise à jour des objectifs pour l'année 2020 et annonce le remboursement anticipé de son obligation à échéance 2024, rendu possible par une génération de trésorerie plus élevée qu'anticipée.

La combinaison d'une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de la crise du Covid-19 ainsi que la forte focalisation de Rexel sur la maitrise des coûts permet d'anticiper une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,1% pour l'exercice 2020, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%.

Cette performance robuste dans un contexte de pandémie sans précédent illustre le bénéfice des investissements réalisés dans le digital, les ressources humaines et le réseau d'agences au cours des 3 dernières années, permettant ainsi à Rexel d'assurer un niveau élevé de service client. "Cela démontre également l'agilité et la capacité du Groupe à continuer d'améliorer la flexibilité des coûts opérationnels, même au coeur d'une crise importante" souligne la direction.

En outre, un EBITDAaL meilleur que prévu et l'accent mis sur la gestion du besoin en fonds de roulement conduiront à une génération de trésorerie plus élevée qu'attendue. Rexel anticipe désormais un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 ME pour l'année 2020, impliquant un taux de conversion minimum de 90% et un ratio d'endettement financier net/EBITDAaL d'environ 2,5x en décembre 2020. Comme annoncé précédemment, Rexel s'attend à être en mesure de reprendre sa politique de dividende, avec un versement en 2021.

La réduction significative de l'endettement moyen combinée à l'optimisation du coût de la dette devraient conduire à des frais financiers3 inférieurs aux prévisions en 2020. Nous les estimons désormais à environ 80 ME (hors 45,5 ME d'intérêts des obligations locatives) à comparer à une estimation initiale de 88 ME pour l'année 2020 et à 96 ME publiés pour 2019.

Remboursement anticipé de l'obligation de 300 ME

Avec plus de 1,7 milliard d'euros de liquidité attendus en décembre 2020 (vs. 1,28 milliard d'euros en décembre 2019), nous avons décidé de rembourser par anticipation notre obligation de 300 ME à échéance 2024, avec un coupon de 2,625%. Ceci entraînera une baisse des frais financiers récurrents d'environ 8 ME sur une base annuelle.

Nouvelle feuille de route stratégique communiquée le 11 février 2021, lors des résultats 2020

La performance 2020 de Rexel confirme les choix stratégiques de la société visant à renforcer l'offre multicanale tout en continuant d'investir dans la transformation digitale et le réseau d'agences. Rexel est bien positionné pour saisir de nouvelles opportunités de croissance à mesure que la consommation électrique mondiale augmente, tirée par le besoin de solutions plus durables et plus efficaces en énergie afin de lutter contre le changement climatique et construire un futur intelligent.

"Avec des perspectives améliorées corrélées aux progrès réalisés sur un vaccin contre la Covid-19, nous communiquerons la mise à jour de notre feuille de route stratégique, initialement programmée durant l'année 2020, ainsi que des objectifs à moyen-terme, lors de la publication de nos prochains résultats annuels 2020, le 11 février 2021" conclut le management.