Rexel : les brokers ajustent le tir

(Boursier.com) — Rexel grimpe de 3% à 17,32 euros ce vendredi, après avoir fait part au premier semestre d'un chiffre d'affaires de 9,08 milliards d'euros, en hausse de 28,7%. Sur le deuxième trimestre, la hausse est de 26,3% à 4,7 milliards d'euros. L'Ebita ajusté ressort à 703,7 millions d'euros au premier semestre, en progression de 63,4%. Le résultat net récurrent s'établit à 471,1 millions d'euros. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 8,80 milliards d'euros et sur un résultat net de 360 millions d'euros.

Au premier semestre, le free cash-flow avant intérêts et impôts de Rexel a atteint 231,6 millions d'euros, contre 116,3 ME.

Pour l'exercice en cours, Rexel anticipe une croissance de ses ventes (jours constants) comprise entre 7% et 9%. Rexel cible une marge d'Ebita ajusté d'environ 6,7%, dont 50 points de base d'impacts positifs non récurrents liés à l'inflation.

Le groupe table sur une conversion de free cash-flow supérieure à 60%. Parmi les derniers avis de brokers, JPMorgan a augmenté son cours cible, de 25 à 26,5 euros sur le dossier, tandis que Morgan Stanley a réduit le sien de 25 à 24 euros...