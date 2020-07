Rexel : le résultat net s'établit à -439,8 ME au S1

(Boursier.com) — Rexel annonce des ventes de 2,820 MdsE au T2. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en baisse de 17,7% sur la période. "Alors que la pandémie de Covid-19 se propageait dans la majorité de nos pays, le dévouement de nos employés et notre transformation digitale nous ont permis de gagner des parts de marché" souligne la direction.

Le groupe fait part d'une amélioration progressive depuis avril, avec une reprise graduelle en Europe et dans le Pacifique, tandis que l'Amérique du Nord accuse un retard.

La masse salariale a été réduite de 19,7% au T2 à la suite de mesures temporaires et d'actions structurelles.

Le FREE CASH FLOW du S1 ressort solide A 176,8 ME grâce à une gestion dynamique des stocks et des créances clients. La direction souligne le plus bas niveau d'endettement financier depuis 2008 avec un RATIO D'ENDETTEMENT à 2,59X.

Le RN au S1 s'établit au final à -439,8 ME suite à UNE DEPRECIATION DE GOODWILL DE 486 ME, reflétant principalement une baisse des volumes liée à la crise sanitaire.

La direction constate une faible visibilité sur l'évolution de l'activité au S2 avec une poursuite de de la focalisation sur la génération de FREE CASH FLOW et la GESTION DES OPEX.

Patrick BERARD, Directeur Général, a déclaré : "Ces derniers mois, Rexel a démontré sa capacité à s'adapter et à faire face à un environnement économique difficile à l'échelle mondiale. Rexel a été en mesure de le faire en capitalisant sur tous les investissements réalisés au sein de son réseau et dans sa transformation digitale au cours des trois dernières années.

Nous affichons un solide free cash flow, ainsi que des ventes et une profitabilité résilientes. Le mérite en revient à nos équipes soudées et engagées qui agissent à l'unisson, partageant les bonnes pratiques à l'échelle du groupe. Nos clients ont salué nos multiples initiatives et je les remercie également pour leur confiance.

Nous émergeons de cette crise plus robustes et résolus à poursuivre notre chemin vers la croissance et la profitabilité tout en nous concentrant sur nos fondamentaux."