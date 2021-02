Rexel : Le Résultat net récurrent est de 277,7 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes de Rexel se sont inscrites à 3.389 ME au T4 2020, supérieures aux attentes, "démontrant l'agilité du groupe à capter les premiers signes de reprise grâce à un réseau d'agences intact et à l'excellence de notre offre digitale" commente la direction. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en baisse de 0,7% au T4 2020, avec une amélioration progressive dans l'ensemble des géographies et l'Amérique du Nord bénéficiant d'un effet de comparaison plus favorable. En janvier 2021, les ventes en données comparables et à nombre de jours constant sont en hausse de 1% à 3%.

La Marge brute 2020 a été temporairement impactée par la baisse des rabais fournisseurs liée aux volumes. Le Free cash-flow est robuste à 613 ME, permettant d'afficher un niveau d'endettement financier net de 1,3 MdsE, le niveau le plus bas depuis l'IPO de 2007

Le Résultat net récurrent est de 277,7 ME, en repli de 18,6% en 2020 et résultat net de -261,3 ME suite à une dépréciation exceptionnelle de goodwill de 486 ME au S1 2020

Le groupe annonce la reprise de la politique de distribution du dividende avec une proposition de verser 0,46 euro par action.

Le plan "Ambition 2023" passe par une surperformance du marché de 50 à 100 points de base et marge d'EBITA ajusté supérieure à 6% à périmètre constant, et environ 6,5% incluant d'éventuelles opérations de gestion de portefeuille.