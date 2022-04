Rexel : le dividende sera payé le 7 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s'est tenue, le 21 avril, à Paris sous la présidence d'Ian Meakins, Président du Conseil d'Administration. Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions.

Dividendes

Notamment, l'Assemblée générale a approuvé la mise en distribution d'un montant de 0,75 euro par action (en ligne avec la politique de distribution d'au moins 40% du résultat net récurrent), prélevé intégralement sur le poste prime d'émission et payé en numéraire.

La date de détachement de cette distribution est fixée au 3 juin. La date de mise en paiement interviendra le 7 juin.

Conseil d'administration et fonctionnement

Toutes les résolutions portant sur la rémunération du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du Directeur Général ont été approuvées.

L'ensemble des délégations et autorisations financières dont l'adoption ou le renouvellement était soumis à l'Assemblée générale a été approuvé.

Les actionnaires ont renouvelé le mandat de KPMG en qualité de Commissaires aux comptes titulaire et le mandat de Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 exercices.

Les actionnaires ont approuvé la ratification de la cooptation par le Conseil du 3 décembre 2021 de Barbara Dalibard, renouvelé le mandat de cette dernière, ainsi que ceux de François Auque et Agnès Touraine pour une durée de quatre années.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration reste composé de 12 administrateurs. Hors administrateurs représentant les salariés, il comprend cinq femmes, soit 50% des membres du Conseil, en conformité avec le Code de Commerce.

Le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale a renouvelé les mandats de Barbara Dalibard en tant que membre du Comité des rémunérations, de François Auque en tant que membre et Président du Comité d'Audit et des Risques et d'Agnès Touraine en tant que membre et Président du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations pour une durée de quatre 4 années. En conséquence, la composition des comités spécialisés demeure inchangée.

Le résultat des votes et le webcast vidéo sont disponibles sur le site de la société.