Rexel lance une émission d'obligations liées au développement durable

(Boursier.com) — Rexel annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 600 millions d'euros. Les obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2024, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel. Rexel a publié aujourd'hui son nouveau Sustainability-Linked Bond Framework qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.

Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles (SLPB) publiés par l'ICMA et a été revu par Vigeo Eiris, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant (SPO) le 22 octobre 2021.

Dans le cadre de ce Framework, Rexel a sélectionné deux indicateurs (les Indicateurs Clés de Performance ou ICP) et s'est engagé à diminuer de 23% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des produits vendus, par euro de chiffre d'affaires (scope 3) d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 (Objectif de Performance Durable 1) ; et de 23,7% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 (Objectif de Performance Durable 2).

Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs de Rexel à horizon 2030 de réduire le premier ICP de 45% et le second de 35% par rapport à 2016.

Le taux d'intérêt des Obligations sera augmenté de 25 points de base à compter du 15 juin 2024, si Rexel n'atteint pas ces Objectifs de Performance Durable.

Le produit de l'émission des Obligations, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement de l'intégralité des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2026 émises le 12 mars 2019 au taux de 2,750% (les Obligations 2026). Rexel procèderait au remboursement des Obligations 2026 aux environs du 15 novembre 2021. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement des Obligations 2026 si le groupe n'émet pas toutes les Obligations ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

Les Obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.

Rexel attend une notation des Obligations par Moody's et Standard & Poor's. Les notations devraient être publiées prochainement par les différentes agences de notation.