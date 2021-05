Rexel lance un abondement de ses obligations senior 2,125% pour un montant de 100 ME

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Fort du succès de sa première émission d'obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai 2021, Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce aujourd'hui son intention de procéder à un abondement de ses Obligations 2028 pour un montant de 100 millions d'euros. Les Obligations Complémentaires seront émises selon les mêmes termes que les Obligations 2028 et seront entièrement fongibles avec les Obligations 2028 à l'expiration d'une période de 40 jours.

Le produit de l'émission des Obligations Complémentaires, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2025 émises le 20 novembre 2017 au taux de 2,125%. Rexel procèderait au remboursement partiel des Obligations 2025 aux environs du 25 mai 2021. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement partiel des Obligations 2025 si le Groupe n'émet pas toutes les Obligations Complémentaires ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

Les Obligations Complémentaires seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.

Rexel attend une notation des Obligations Complémentaires par Moody's et Standard & Poor's. Les notations devraient être publiées prochainement par les différentes agences de notation.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe S.A. et Société Générale interviendront en qualité de Coordinateurs Globaux Associés, et en qualité de Teneurs de Livre Principaux Associés. Barclays Bank Ireland PLC et Wells Fargo Securities Europe S.A. interviendront en qualité de Teneurs de Livre Associés pour l'émission. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. et Natixis interviendront en qualité de Co-Chefs de File.