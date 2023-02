Rexel : la belle série haussière se poursuit

(Boursier.com) — Dans un marché sans direction claire en ce début de semaine, Rexel gagne 1% à 23,7 euros et aligne une huitième séance consécutive dans le vert. Le spécialiste de la distribution de matériel électrique reste porté par sa publication annuelle record et des objectifs supérieurs aux attentes. La firme vise une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 6% en 2023, en données comparables et à nombre de jours constant, et une marge d'Ebita ajustée comprise entre 6,3% et 6,7%.

Oddo BHF ('surperformer') affirme que le groupe est sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs 2025. L'analyste rehausse son cours cible de 23 à 28 euros sur la base de ses nouvelles estimations et de meilleures hypothèses moyen-terme (marge de moyenne de cycle à 6%). Rexel est, selon le courtier, l'un des groupes les mieux positionnés pour bénéficier de la thématique de l'électrification et se traite avec une décote de près de 20% sur ses multiples historiques.

JP Morgan a de son côté revalorisé le dossier de 26,5 à 29 euros ('surpondérer') et Morgan Stanley a rehaussé sa cible de 20 à 22 euros tout en restant à 'pondération en ligne'.