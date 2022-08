Rexel : la Banque de Norvège précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 août à l'AMF, Norges Bank a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel, puis, en baisse, le 1er août, les mêmes seuils de cette société et détenir 15 008 168 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 4,89% du capital et des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation puis d'une diminution du nombre d'actions Rexel détenues à titre de collatéral.