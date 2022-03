Rexel : l'AG se prépare...

(Boursier.com) — Rexel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) aura lieu, le 21 avril à 10h30, au Châteauform' City George V, à Paris.

L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du lundi 14 mars 2022, au bulletin no31. Il contient l'ordre du jour détaillé, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. L'avis de convocation sera publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du lundi 4 avril 2022 et au Journal Spécial des Sociétés Françaises par Actions du même jour. Il sera également adressé aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif et mis à la disposition des établissements teneurs de comptes de titres pour les actionnaires au porteur. Les documents et informations relatifs à cette Assemblée ont été et seront, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Notamment, le Conseil d'administration de Rexel va proposer à l'Assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,75 euro par action, prélevé sur la prime d'émission. La date de détachement est fixée au 3 juin. La distribution sera mise en paiement le 7 juin. Il s'agit d'un montant record distribué par Rexel sous forme de dividende.