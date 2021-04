Rexel : l'activité de retour à un niveau supérieur à celui d'avant-crise

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Rexel confirme ses objectifs 2021 après un bon début d'année. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le distributeur de matériel électrique enregistre un chiffre d'affaires de 3,33 milliards d'euros, en hausse de 3,3% en données publiées et de +8,6% en données comparables et à nombre de jours constant. L'activité est à un niveau supérieur à celui d'avant-crise pour la première fois, avec une croissance en hausse de +5,4% à jours constants par rapport au T1 2019 grâce notamment à l'Europe (+9,2%) et à l'Asie-Pacifique (+13,8%), tandis que l'Amérique du Nord accuse encore un retard, en recul de (3,1)% par rapport au T1 2019, en dessous du niveau d'avant-crise.

Plus spécifiquement, le trimestre a bénéficié de la poursuite de la digitalisation, avec des ventes digitales qui représentent 22,6% des ventes du Groupe, en hausse de +242 bps comparé au T1 2020, malgré un effet de base difficile qui s'explique par l'accélération des ventes digitales durant la pandémie, notamment en Chine au T1 2020 puis dans d'autres pays à partir de mars 2020. Les tendances en Asie-Pacifique (3,9% des ventes, en baisse de (88) bps) furent largement neutralisées par l'amélioration des ventes digitales en Europe, où elles représentent 32,7% des ventes, en hausse de +353 bps, et par la poursuite de la progression en Amérique du Nord, représentant 8,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de +37 bps.

Capitalisant sur ses efforts continus, le management anticipe pour 2021, à périmètre et taux de changes comparables : une croissance des ventes à données comparables et à nombre de jours constant comprise entre 5% et 7% ; une marge d'EBITA ajusté d'environ 5% ; et une conversion du free cash-flow de plus de 60%.