Rexel : grimpe après le relèvement de la guidance annuelle

(Boursier.com) — Rexel s'adjuge logiquement 2,5% à 18,8 euros après avoir revu à la hausse ses objectifs 2022 en amont de son "Capital Markets Day" organisé cet après-midi à Zurich. Après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte, dans un environnement qui reste incertain, le spécialiste de la distribution de matériel électrique table désormais sur une croissance organique à jours constants comprise entre 7% et 9%, contre 4-6% précédemment, sur une marge d'EBITA ajusté d'environ 6,7%, dont 50 pb d'impacts positifs non récurrents liés à l'inflation (contre supérieure à 6% précédemment), et sur une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.

Le management profite de cette journée pour dévoiler ses ambitions pour la période 2022-2025. Il vise ainsi une croissance organique à jours constants entre 4% et 7%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025, une distribution annuelle aux actionnaires d'au moins 40% du Résultat Net Récurrent, des acquisitions ciblées pouvant apporter un CA additionnel jusqu'à 2 MdsE sur la période (soit un peu plus de 10% du CA), un programme de rachat d'actions d'environ 400 ME sur la période (7% du capital sur 3 ans), et un ratio dette nette sur EBITDA de 2x.

Pour Oddo BHF, l'allocation de capital présentée (dividende, M&A et rachat d'actions) semble équilibrée, tout comme la volonté du groupe de garder un ratio d'endettement net de 2x. Quant au relèvement de la guidance 2022, il appelle 2 commentaires : tout d'abord, le T2 est forcément de grande qualité, certainement dans la lignée du T1 (modulo les effets de base) qui avait conduit le broker à estimer que le groupe disposait d'une grande marge de manoeuvre ; et le fait que Rexel, dans l'environnement actuel et avec la faible visibilité dont il dispose, prend forcément un risque en relevant sa guidance. Ce n'était pas le scénario central du courtier au regard du ralentissement économique qui se profile. Néanmoins, il est à noter que l'exposition du groupe au secteur du résidentiel reste relativement modéré (40% du CA Europe et 9% du CA Amérique du Nord). Au final, avec une décote de plus de 20% par rapport à sa valorisation historique, l'analyste ('surperformer') juge que le titre est l'un des meilleurs véhicules pour se positionner sur la thématique de l'électrification.

Citi ('achat') explique que la révision des prévisions 2022 et la présentation des objectifs de moyen terme indiquent que les travaux de numérisation et de rationalisation des opérations entraîneront une croissance robuste à mesure que les travaux d'électrification se développeront. Si les prévisions de croissance du consensus sont un peu plus élevées, celles de marge sont supérieures, même en tenant compte des effets ponctuels. Les prévisions pour 2025 devraient conduire à une hausse de 10% du consensus en milieu de fourchette.

Berenberg ('achat') affirme que les nouveaux objectifs sont "bien au-dessus" du consensus, avec une nouvelle impulsion provenant d'un plan de rachat d'actions inattendu. Le titre "n'a vraiment jamais été aussi bon marché" par rapport à ses pairs sur les estimations de l'exercice 2022, ajoute l'analyste, pour qui Rexel "reste un actif largement méconnu et incompris" car il est perçu comme essentiel à la transition vers l'électrification.