Rexel : feu vert de Bruxelles pour le rachat de Wasco

(Boursier.com) — Rexel obtient le feu vert de la Commission européenne pour son projet de rachat de Wasco Group. Le régulateur a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.

Le groupe français avait annoncé au mois de mai dernier la reprise de ce spécialiste néerlandais des produits et services de chauffage et climatisation sur la base d'une valeur d'entreprise de 485 millions d'euros. Fondée en 1970 et détenue par Gilde Equity Management, Wasco opère 35 agences et 2 centres de distribution aux Pays-Bas, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les douze derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital. Avec cette acquisition, Rexel doublera de taille aux Pays-Bas et deviendra ainsi le quatrième pays du Groupe.