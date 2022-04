Rexel : et maintenant ?

(Boursier.com) — Rexel redonne 0,9% à 20,55 euros sur le marché parisien après son récent mouvement de hausse, alors que le spécialiste de la distribution de matériel électrique a réitéré ses objectifs 2022 après un très bon début d'année. Sur le premier trimestre, la firme a généré des revenus de 4,38 MdsE, en hausse de +16% à jours constants avec des tendances positives sur toutes les zones géographiques. Le consensus, fourni par la société elle-même, attendait un chiffre d'affaires de 4,06 milliards d'euros, en croissance organique de 7,9% (à jours constants).

"Le bon début d'année de Rexel démontre que nous continuons de bénéficier d'une solide demande sous-jacente liée aux tendances à l'électrification, qui devraient s'accélérer dans l'environnement actuel", a souligné Guillaume Texier, le DG de Rexel.

Confiante dans l'atteinte des objectifs 2022 malgré les incertitudes géopolitiques et macro-économiques, la direction vise toujours cette année une croissance des ventes à jours constants comprise entre 4% et 6%, une marge d'EBITA ajusté supérieure à 6% et une conversion du FCF supérieure à 60%.

Parmi les avis de brokers, Citigroup a relevé son objectif de cours de 26 à 29 euros en saluant cette publication "supérieure aux attentes", le pouvoir de fixation des prix étant le principal moteur, alors que Rexel bénéficie d'un "environnement de rareté" sur certains composants... Les bases de comparaison deviennent plus difficiles jusqu'en 2022, mais des questions pourraient se poser sur le fait de savoir pourquoi les orientations de l'exercice ont "seulement" été confirmées compte tenu de la vigueur du 1er trimestre, estime le broker qui est donc à l'achat sur le titre.