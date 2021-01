Rexel : encore des avis...

(Boursier.com) — Rexel reperd 1,2% à 13,75 euros sur le marché parisien ce lundi, malgré le broker Citigroup qui a relevé son objectif de cours sur le dossier de 12,9 à 14,40 euros et HSBC qui a rehaussé sa cible de 12,5 à 14 euros ('conserver'). Bofa Global Research était déjà repassé à l''achat' sur le dossier en relevant nettement son objectif de cours de 9 à 15,5 euros. La Société Générale avait aussi relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" le mois dernier, avec un cours cible de 15 euros dans son viseur. Le groupe a présenté fin 2020 une mise à jour de ses objectifs pour l'année 2020 et a annoncé le remboursement anticipé de son obligation à échéance 2024, rendu possible par une génération de trésorerie plus élevée qu'anticipée...

La combinaison d'une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de la crise du Covid-19, ainsi que la forte focalisation de Rexel sur la maitrise des coûts permet d'anticiper une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,1% pour l'exercice 2020, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%...

Cette performance robuste dans un contexte de pandémie sans précédent illustre le bénéfice des investissements réalisés dans le digital, les ressources humaines et le réseau d'agences au cours des trois dernières années, permettant ainsi à Rexel d'assurer un niveau élevé de service client.