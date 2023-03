Rexel : en tension ?

(Boursier.com) — Dans un marché boursier encore hésitant en ce début de semaine, Rexel reperd 2,5% à 21,20 euros, malgré Berenberg qui a ajusté le curseur sur le dossier de 25 à 27 euros avec un avis à l'achat... Goldman Sachs avait aussi dernièrement relevé son objectif de cours de 28 à 32 euros, alors que le spécialiste de la distribution de matériel électrique a été aidé par sa publication annuelle record et des objectifs supérieurs aux attentes de la place. Le groupe vise une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 6% en 2023, en données comparables et à nombre de jours constant, et une marge d'Ebita ajustée comprise entre 6,3% et 6,7%.

Oddo BHF ('surperformer') estime de son côté que le groupe est sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs 2025... L'analyste avait d'ailleurs rehaussé son cours cible à 28 euros sur la base de ses nouvelles estimations et de meilleures hypothèses moyen-terme (marge de moyenne de cycle à 6%). Rexel est, selon le courtier, "l'un des groupes les mieux positionnés pour bénéficier de la thématique de l'électrification". JP Morgan avait enfin lui aussi revalorisé le dossier à 29 euros ('surpondérer') dans la foulée de ces annonces.