Rexel émet pour 400 ME d'obligations

(Boursier.com) — Rexel va procéder à l'émission d'obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d'euros. Les Obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2026, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Le taux d'intérêt des Obligations sera augmenté de 25 points de base à compter du 15 septembre 2026 si Rexel n'atteint pas ces Objectifs de Performance Durable.