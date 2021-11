Rexel : du nouveau au Comité exécutif

(Boursier.com) — En marge de son émission obligataire de 600 millions d'euros, Rexel annonce la nomination d'Isabelle Hoepfner-Léger comme Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d'administration et celle de Constance Grisoni comme Directrice de la stratégie. Toutes deux rejoignent le Comité exécutif de Rexel.

Isabelle Hoepfner-Léger sera nommée Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d'administration de Rexel à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de Sébastien Thierry. Isabelle Hoepfner-Léger apportera à Rexel une longue expérience des questions de droit des affaires et de compliance, acquise au sein des groupes Saint-Gobain et L'Oréal et, auparavant, dans les cabinets d'avocats Baker & McKenzie et NomoS.

Constance Grisoni est Directrice de la stratégie de Rexel depuis le 25 octobre 2021. Après avoir rejoint Rexel en mars 2020, elle était jusqu'à présent chargée du développement et du déploiement de solutions d'intelligence artificielle afin d'accompagner l'ambition de Rexel de devenir une entreprise référente dans l'analyse et l'utilisation des données.

Composition du Comité exécutif

Le nouveau Comité exécutif du Groupe, sous la responsabilité de Guillaume Texier (Directeur Général de Rexel) sera composé des membres suivants :

- Jeff Baker - Directeur Général et Vice-Président (SVP) Rexel USA ;

- Pierre Benoît - Directeur Général Royaume-Uni / Irlande - Benelux ;

- Luc Dallery - Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

- Laurent Delabarre - Directeur Financier ;

- Guillaume Dubrule - Directeur des achats et de la politique fournisseurs ;

- Constance Grisoni - Directrice de la stratégie ;

- Isabelle Hoepfner-Léger - Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d'administration ;

- Roger Little - Directeur Général Canada ;

- Thomas Moreau - Président de Rexel France ;

- Nathalie Wright - Directrice Digital & IT Transformation et Directrice Générale Pays Nordiques (Suède, Finlande, Norvège).