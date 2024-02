Rexel : des résultats en ligne avec les objectifs réhaussés

(Boursier.com) — Sur l'année, Rexel a enregistré des ventes de 19,153 milliards d'euros, en progression de +2,4% en données publiées, tirées par la croissance organique et la stratégie de croissance externe.

La croissance des ventes à jours courants de 4,2% en 2023 s'est traduite par une marge d'Ebita ajusté de 6,8%. Elle améliore de +13bps contre 6,7% en 2022, retraitée des éléments non récurrents liés à l'inflation des prix de produits stockés hors câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance en 2022.

L'EBITA ajusté s'est établi à 1,3 MdE (1,378 MdsE en comparable 2022). L'EBITA publié ressort à 1,286 MdE (incluant un effet négatif non-récurrent du cuivre de -14,2 ME).

La marge d'Ebitda est en baisse de -46 bps, à 8,5%.

Le bénéfice d'exploitation de l'année s'est établi à 1,216,6 MdE en 2023 (1,343 MdE en 2022).

Le résultat net de l'année s'est établi à 774,7 millions d'euros (922,3 ME en 2022). Le résultat net récurrent s'est élevé à 823,3 ME en 2023, en recul de-9,7% par rapport à 2022 en raison d'un effet de base élevé, les résultats 2022 ayant bénéficié d'une inflation sans précédent sur les produits hors-câbles.

Structure financière

En 2023, Free intérêts impôts s'est établi à 996,4 ME (873,3 ME 2022), à l'EBITDAaL Free intérêts impôts 73%, dépassant l'objectif (plus de 60%).

L'endettement financier net est en hausse de 503,1 ME d'une année sur l'autre et s'est établi à 1,961 ME (1,458,4 MdE au 31 décembre 2022), résultant de notre stratégie active d'allocation du capital (notamment les acquisitions, le versement du dividende et le rachat d'actions).

Le ratio d'endettement (endettement financier net / EBITDAaL), calculé selon les termes du contrat de crédit syndiqué senior, s'est établi à 1,33x.

Le 23 janvier 2024, Rexel a signé une nouvelle ligne de crédit syndiqué selon les termes suivants. Son montant s'élève à 700 ME. Sa maturité est de 5 ans avec la possibilité de l'allonger 2 fois d'une année.

Dividende

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende record de 1,20 euro par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 43% du résultat net récurrent du Groupe, en ligne avec la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

Ce dividende, payable en numéraire le 17 mai 2024 (date de détachement le 16 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 30 avril.

En bonne voie pour atteindre les objectifs Power Up 2025

En juin 2022, Rexel a dévoilé sa stratégie Power Up 2025 lors d'une Journée Investisseurs à Zurich. "Nos résultats records en 2022 et en 2023 nous placent en bonne voie pour atteindre les objectifs quadriennaux 2022-2025. Cela comprend nos objectifs financiers ainsi que nos ambitions stratégiques et notre allocation de capital", estime le management.

Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, un marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,3% et 6,6% et une conversion du Free Cash Flow avant intérêts et impôts supérieure à 60%.