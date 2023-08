Rexel : des atouts payants

(Boursier.com) — Rexel monte de 0,6% à 22,20 euros, alors que le groupe a annoncé des ventes de 9.763 ME au S1 2023, en hausse de 8,1% à jours constants, tirées par les volumes et prix... Le Chiffre d'affaires est ressorti à 4.835,1 ME au T2, en progression de 6,2% à jours constants. Les Volumes sont solides, en hausse de +3,3%, après +4,1% au T1. La contribution positive des prix des produits hors-câbles et câbles est en hausse de +2,8%, mais en ralentissement séquentiel, comme attendu...

La direction a souligné tout particulièrement les gains de parts de marché dans de nombreux pays clés, en capitalisant sur l'excellence opérationnelle, le digital et l'offre additionnelle de services. A noter aussi la forte contribution des tendances d'électrification, notamment en Europe, avec une croissance environ 5x plus rapide que le reste de l'activité au S1 et représentant 22% des ventes...

Objectifs réhaussés

L'EBITA ajusté est ressorti à 702,3 ME au S1 2023, soit une marge d'EBITA ajusté de 7,2%, en hausse de +16bps par rapport à un niveau record, retraitée des éléments non-récurrents liés à l'inflation des prix de produits stockés hors-câbles au S1 2022. Le Résultat net récurrent s'est inscrit à 455,1 ME au S1 2023, en baisse de 3,4%, en raison d'un effet de base difficile, les résultats 2022 ayant bénéficié d'une inflation sans précédent sur les produits hors-câbles. Le Free Cash Flow avant intérêts et impôts est positif de 242,3 ME au S1 2023 (231,6 ME au S1 2022). Le ratio d'endettement est de 1,26x.

Les objectifs 2023 ont été réhaussés "avec la poursuite des plans d'action pour nous concentrer sur les segments de marchés en croissance et améliorer notre profitabilité, dans un environnement porteur mais plus contrasté" a expliqué la direction. Parmi les derniers avis de brokers, à "pondération en ligne", Morgan Stanley a ajusté sa cible de 22 à 23 euros, "le plan stratégique 'Power Up 2025' produisant les résultats attendus, contribuant à une croissance plus forte, une profitabilité plus soutenue et une allocation disciplinée du capital".