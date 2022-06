Rexel décroche, plombé par Mediapart

(Boursier.com) — Rexel chute de 5,9% en début de journée ce mercredi, sous les 16 euros, suite à un article accusateur de Mediapart à propos de "l'évasion fiscale suisse des géants français du matériel électrique". "Les premiers distributeurs mondiaux du matériel électrique Sonepar et Rexel ont créé de discrètes sociétés suisses pour toucher de l'argent des industriels, dont Schneider et Legrand. La justice soupçonne un lien avec l'entente présumée sur les prix mise en place par ces entreprises", détaille Mediapart.

Schneider abandonne pour sa part 3% sur les 111 euros, Legrand 2,3% à 68,8 euros.

Mediapart rapporte que Rexel et Sonepar pourraient avoir créé des entités à Genève pour recevoir des paiements de Schneider et Legrand afin d'échapper à l'impôt en France. L'article poursuit en notant que les juges français et suisses soupçonnent que ce système d'évasion fiscale pourrait être lié à des pratiques présumées de fixation des prix.