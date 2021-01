Rexel : Comité exécutif renforcé

(Boursier.com) — Rexel annonce les nominations de Thomas Moreau, Président de Rexel France, et de Guillaume Dubrule, Directeur des achats et de la politique fournisseurs Groupe, au sein de son Comité exécutif. La représentation de cette zone géographique et de cette responsabilité fonctionnelle, contributrices majeures au développement de l'entreprise, viendront enrichir l'équipe de Direction.

Thomas Moreau est Président de Rexel France depuis octobre 2019. Dans cette fonction, il pilote le développement et la transformation d'une des plus importantes filiales du Groupe, Rexel France. Thomas Moreau occupait auparavant le poste de Directeur Commercial de Rexel France et de ses filiales. Il a rejoint Rexel en 2017, après quinze années dans des fonctions variées au sein de Schneider Electric dont il était devenu Vice-Président Stratégie commerciale France en 2014. Agé de 43 ans, Thomas Moreau est diplômé de l'EDHEC Business School et de Paris II Panthéon Assas.

Guillaume Dubrule est Directeur des achats et de la politique fournisseurs depuis janvier 2021. Il a rejoint Rexel en 2019 et acquis, en tant qu'attaché du Directeur Général, une connaissance fine des problématiques opérationnelles et stratégiques du Groupe. Il a contribué à la montée en puissance de l'intelligence artificielle chez Rexel ainsi qu'à l'évolution des relations fournisseurs dans un monde digital. Avant de rejoindre Rexel, Guillaume Dubrule a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie au bureau parisien du Boston Consulting Group. Il y a notamment travaillé sur la définition de stratégies d'entreprises, la convergence de systèmes IT, l'optimisation de coûts ou la structuration organisationnelle.