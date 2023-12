Rexel : ça bouge à la tête du groupe

(Boursier.com) — Rexel annonce la nomination de Roger Little au poste de Directeur Général pour les États-Unis et leader du cluster Amérique du Nord, à compter du 18 décembre 2023. Roger Little est Directeur Général de Rexel Canada depuis mars 2014 et succédera à Brad Paulsen en tant que Directeur Général de Rexel États-Unis. Brad Paulsen quitte le Groupe pour poursuivre une autre opportunité de carrière. Roger Little apportera à Rexel États-Unis sa vaste expérience de l'industrie des matériaux électriques, en particulier dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Directement rattaché à Roger Little, Jeffrey Moyle deviendra Directeur Général de Rexel Canada. Jeffrey Moyle a rejoint Rexel Canada en 2016, où il a occupé plusieurs postes dans les métiers du câble et des services publics, dans la relation fournisseurs et dans le numérique.

Dirigé par Guillaume Texier, Directeur Général du groupe Rexel, le Comité Exécutif du Groupe sera composé des membres suivants à compter du 1er janvier 2024 :

-Pierre Benoit, Directeur Général Belgique-Luxembourg et leader du cluster Benelux-Pays Nordiques et Pacifique

-Grégoire Bertrand, leader du cluster Royaume-Uni-Irlande et Directeur Financier Europe

-Laurent Delabarre, Directeur Financier Groupe

-Guillaume Dubrule, Directeur Digital et Marketing Groupe. Il succède à Nathalie Wright qui a quitté Rexel pour conduire de nouveaux projets

-Sabine Haman, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Groupe

-Isabelle Hoepfner-Léger, Secrétaire Générale, Secrétaire du Conseil d'Administration et Directrice Développement Durable

-Roger Little, Directeur Général États-Unis et leader du cluster Amérique du Nord

-Thomas Moreau, Directeur Général France et leader du cluster France-Italie

-Robert Pfarrwaller, Directeur Général Autriche et leader du cluster Autriche-Allemagne-Suisse-Slovénie