Rexel boucle l'acquisition de Mayer aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Rexel , expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% de Mayer aux États-Unis, marquant une nouvelle étape stratégique pour renforcer sa présence sur ses marchés clés. Basé à Birmingham en Alabama et fondé en 1930, Mayer opère 68 agences dans 12 États, avec une forte présence en Alabama, en Floride, en Georgie et en Pennsylvanie. La firme compte 1 200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les douze derniers mois à fin août 2021.