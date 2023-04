Rexel : Bon début d'année avec des ventes en hausse de +10,1%, tirées par les volumes et les hausses de prix

(Boursier.com) — Au T1, les ventes de Rexel sont ressorties en hausse de +12,6% en données publiées et de +10,1% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant des tendances positives dans les trois géographies du groupe, à 4.927,9 ME.

"Tirant parti de notre transformation et de notre efficacité accrue, nous visons pour 2023, à périmètre et taux de change comparables :

Une croissance des ventes à jours constants entre 2% et 6% ;

Une marge d'EBITA1 ajusté entre 6,3% et 6,7% ;

Une conversion de free cash-flow2 supérieure à 60%".

CALENDRIER

9 mai 2023 : Date de détachement du dividende.

11 mai 2023 : Mise en paiement du dividende de 1,20 euro par action (prime d'émission).

28 juillet 2023 : Résultats du premier semestre 2023.