Rexel : belle opération de croissance externe aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Rexel fait part de l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas, renforçant ainsi sa capacité à saisir les opportunités en forte croissance d'électrification en Europe.

Fondée en 1970 et détenue par Gilde Equity Management, Wasco opère 35 agences et 2 centres de distribution aux Pays-Bas, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les douze derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital. Avec cette acquisition, Rexel doublera de taille aux Pays-Bas et deviendra ainsi le quatrième pays du Groupe.

L'acquisition de Wasco permettra à Rexel de bénéficier des opportunités liées à la transition énergétique. Ces marchés (chauffage / climatisation dans le cas de Wasco, mais aussi les solutions photovoltaïques, automatismes industriels, ainsi que les solutions de bornes de recharge pour véhicules électriques) dont la croissance est nettement supérieure aux autres marchés sur lesquels Rexel est présent, devraient également apporter de la résilience grâce aux programmes de réduction des émissions des entreprises, ainsi qu'aux plans de soutien gouvernementaux. Rexel enregistre déjà une activité soutenue dans le domaine du génie climatique, concentrée dans les pays où le chauffage est traditionnellement électrique, comme la France.

Avec une valeur d'entreprise de 485 millions d'euros, le multiple implicite s'élève à 9,2 fois l'EBITDA de Wasco ou moins de 7 fois après la pleine réalisation des synergies attendues, notamment les opportunités de ventes croisées et l'optimisation de la logistique. L'opération devrait être relutive dès la première année sur la marge d'EBITA ajusté et le bénéfice par action de Rexel, et créatrice de valeur en année 2, en ligne avec les critères du Groupe. Le ratio d'endettement de Rexel demeurera significativement inférieur à 2 fois l'EBITDAaL sur une base proforma. Cette acquisition est en ligne avec la stratégie d'allocation du capital présentée lors de la journée investisseurs 2022 et pleinement compatible avec le programme de rachat d'actions en cours, souligne le groupe.

Cette acquisition reste soumise aux conditions habituelles, notamment l'achèvement du processus de consultation du comité d'entreprise de Wasco et l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente, à savoir la Commission européenne. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.