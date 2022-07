Rexel : belle fin de semaine

(Boursier.com) — Troisième séance de hausse marquée pour Rexel qui gagne 3,8% à 15,5 euros en cette fin de semaine. Le titre du leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique est entouré alors que plusieurs analystes ont revu leur copie sur le dossier. Si Kepler Cheuvreux a abaissé sa cible de 19 à 16 euros tout en restant à 'conserver', Goldman Sachs a réitéré son avis 'achat' malgré un objectif réduit de 28 à 25 euros. Quant à Exane BNP Paribas, il a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur avec une cible ajustée de 20 à 18 euros.

Des ajustements qui interviennent trois jours après que Rexel eut indiqué avoir reçu, le 4 juillet, une notification de griefs de l'Autorité de la concurrence dans le prolongement des investigations intervenues en 2018. Les services d'instruction de l'Autorité estiment que Rexel aurait mis en oeuvre, avec certains de ses fournisseurs, des pratiques ayant prétendument pour objet de restreindre sa liberté de déterminer ses prix de revente.

Rexel "étudie actuellement la notification de griefs, qui ne préjuge en rien de la culpabilité des entreprises mises en cause et constitue la première étape habituelle d'une procédure contradictoire devant l'Autorité de la concurrence". Le groupe a assuré veiller "en permanence à se conformer rigoureusement aux lois et règlements en vigueur et le Groupe fera valoir sa position et ses droits dans le cadre de cette procédure".