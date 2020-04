Rexel annonce des ventes de 3.225,3 ME au T1, en baisse de 2,7% en données publiées

(Boursier.com) — Au T1, les ventes du groupe Rexel ont baissé de 2,7% en données publiées et de -3,3% en données comparables et à nombre de jours constant. Cette évolution reflète la bonne dynamique des ventes jusqu'à fin février, suivie par une détérioration progressive avec les mesures de confinement, d'abord en Europe, puis en Amérique du Nord. La semaine du 23 mars a été marquée par une baisse des ventes du Groupe de 27,8%.

Au 1er trimestre, Rexel a ainsi enregistré des ventes de 3.225,3 ME, en baisse de 2,7% en données publiées, incluant :

Un effet de change positif de 29,8 ME (soit +0,9% des ventes du T1 2019), principalement dû à l'appréciation du dollar américain et du franc suisse ;

Un effet de périmètre négatif de 20,5 ME (soit -0,6% des ventes du T1 2019), résultant des cessions de Gexpro Services aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure, de l'activité export en Espagne ;

Un effet calendaire positif de 0,3 point.

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont diminué de 3,3%, incluant un effet négatif lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre (-0,4% au T1 20 vs. -0,5% au T1 19).

"Dans un contexte sans précèdent, la santé et la sécurité de nos 26.000 employés et de nos clients sont notre priorité. Nous avons rapidement mis en place des mesures sanitaires afin de maintenir nos activités en fonctionnement.

Nos activités clés, des centres logistiques aux agences, sont pleinement opérationnelles, à quelques exceptions près. A fin mars, 94% de nos agences et l'ensemble de nos centres logistiques étaient ouverts. Certaines agences fonctionnent normalement, dans le respect des mesures sanitaires ; les autres sont utilisées comme points de relais pour des commandes digitales ou prises par téléphone" explique le groupe.

"Nous nous sommes rapidement adaptés à la situation, avec un changement complet de notre modèle opérationnel en moins de 10 jours :

Un tiers de nos employés travaillent à domicile. En plus des fonctions back-office, nous avons réussi, en très peu de temps, à transférer les appels provenant des centres d'appels à domicile ;

Nous avons accéléré le déploiement des outils digitaux permettant aux équipes et plus spécifiquement aux forces de vente d'être pleinement opérationnels ;

Nous avons assuré la poursuite de nos activités tout en respectant l'ensemble des règles sanitaires mises en place, grâce à nos outils digitaux tels que le Track and Trace, de services de drive-in, de caisse en libre-service, et de casiers".

"Afin de naviguer dans cet environnement difficile, Rexel a rapidement mis en place des plans d'actions pour chaque catégorie de coûts afin de s'adapter à cette perturbation de notre activité sans précédent, qui impacte nos mix clients, produits, pays, régions, canaux de distribution et ressources humaines :

Le poste Salaires & Avantages associés a été réduit de 27% en avril au niveau Groupe :

Toutes les mesures de chômage partiel, annoncées par les gouvernements des pays dans lesquels nous opérons, ont été mises en place ;

L'Amérique du Nord a également mis en oeuvre des réductions de salaire, du licenciement temporaire et une politique de prise de congés sans solde généralisée.

La majorité de nos contrats temporaires (intérim) ont été arrêtés ;

Tous les projets n'ayant pas un impact à court terme sur notre activité ont été suspendus ;

La majorité de nos coûts professionnels et de nos coûts de déplacement ont été réduits de manière drastique.

De plus :

Le salaire fixe 2020 du Directeur Général, sera revu en baisse de 20% à partir d'Avril et sa rémunération variable au titre de 2019 lui sera versée fin 2020 ou début 2021 ;

Les membres du conseil d'administration réduiront également de 20% leur rémunération à partir d'Avril".

Au 31 mars 2020, la liquidité disponible du groupe s'élevait à 1,13 MdE, comprenant la trésorerie disponible, avec le produit de la cession de Gexpro Services, et les 300 ME de la ligne de crédit sénior non tirée.

PERSPECTIVES

"Dans notre communiqué de presse publié le 25 mars, nous avons annoncé la suspension de nos objectifs 2020, qui ne sont plus pertinents dans l'environnement actuel. La visibilité reste très limitée et nous continuerons de nous adapter à l'environnement.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de renoncer à proposer, à la prochaine Assemblée Générale, reportée au 25 juin 2020, le paiement d'un dividende au titre de 2019".

Patrick Berard, Directeur Général, a déclaré : "Rexel a commencé 2020 avec une solide croissance de ses ventes. La situation a brusquement évolué à la mi-mars, avec la propagation de la pandémie de COVID-19 à la quasi-intégralité des marchés dans lesquels nous opérons, entraînant des mesures gouvernementales de confinement. Nous avons rapidement mis en oeuvre un plan de crise afin de protéger nos équipes, nos relations avec nos clients et fournisseurs ainsi que l'entreprise dans son ensemble. Nos plans de continuité de l'activité ont permis de maintenir l'essentiel de nos agences et centres de distribution opérationnels tout en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires. La transformation digitale initiée en 2017 a permis de basculer une grande partie de nos activités en ligne et à exploiter des interfaces clients à partir de milliers de sites à distance avec des liaisons numériques et téléphoniques. Nous avons pris des mesures fortes pour ajuster les dépenses d'exploitation, préserver la trésorerie et la liquidité. Je tiens à remercier toutes nos équipes à travers le monde pour leur travail, flexibilité et dévouement. C'est grâce à leur réactivité et leur engagement que Rexel peut faire face à cette situation sans précédent. Bien qu'il soit encore trop tôt pour quantifier le plein impact de cette crise ou en mesurer sa durée, je suis confiant dans la capacité avérée de Rexel de s'adapter au scénario qui émergera lorsque l'activité reprendra."