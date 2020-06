Rexel : AG à huis clos le 25 juin

Crédit photo © Rexel

(Boursier.com) — Rexel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 25 juin 2020 à 10h au siège social de la société à Paris. Cette Assemblée aura lieu à huis clos, sans la présence physique des actionnaires. Ils pourront suivre à distance le déroulé de l'Assemblée retransmis en direct via le webcast vidéo disponible sur le site Internet de Rexel.

Les actionnaires sont invités à privilégier le vote par Internet, via le site de vote électronique sécurisé Votaccess et ce jusqu'au mercredi 24 juin à 15h. L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 8 mai. Il contient notamment l'ordre du jour détaillé, le projet de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.