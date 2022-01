Rexel accélère après le dépassement des objectifs 2021

(Boursier.com) — Rexel accroît ses gains en début d'après midi avec une action qui prend désormais 7,8% à 20,4 euros, au plus haut depuis janvier 2014. Les investisseurs saluent les dernières annonces du leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Le groupe a en effet indiqué avoir dépassé ses objectifs pour l'année 2021 à la faveur d'une activité commerciale meilleure qu'attendu lors du quatrième trimestre ainsi qu'à sa focalisation sur la marge brute et la discipline des coûts. La croissance des ventes de la société (à jours constants) devrait ainsi avoir atteint 15,3% l'an dernier (contre une prévision comprise entre 12% et 15%), tandis que la marge d'Ebita ajusté est estimée à 6,2% pour 2021 contre une prévision de 5,7%.

L'inflation élevée des produits hors câbles qui a dopé les marges en 2021 ne se reproduira probablement pas, mais les "commentaires positifs sur la demande de Rexel et l'augmentation implicite des estimations du consensus pour 2022 seront considérés comme des éléments positifs essentiels", affirment les analystes de Citi ('achat').

Pour Oddo BHF ('surperformer'), le momentum en termes de croissance et d'amélioration de marge d'EBIT devrait rester positif dans les prochains trimestres. Le groupe engrange les fruits des efforts de rationalisation et de transformation engagés depuis plusieurs années. Le titre reste peu cher et se traite sur un multiple VE/EBITDA 2022e de 7x, soit une décote de 40% par rapport aux biens d'équipements, décote qui n'était que de 20% il y a encore 5 ans.