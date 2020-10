Rexel a enregistré des ventes de 3.157,8 MdsE au T3, en baisse de 7,7% en données publiées

Rexel a enregistré des ventes de 3.157,8 MdsE au T3, en baisse de 7,7% en données publiées









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre, les ventes de Rexel ont baissé de 7,7% en données publiées et de 4,2% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant une reprise en Europe et en Asie-Pacifique tandis que l'Amérique du Nord accuse un retard. Au 3ème trimestre, Rexel a enregistré des ventes de 3.157,8 MdsE, en baisse de 7,7% en données publiées, incluant :

Un effet de change négatif de 80 ME (soit -2,3% des ventes du T3 2019), principalement lié à la dépréciation des dollars américain et canadien contre l'euro ;

Un effet de périmètre net négatif de 58,7 ME (soit -1,7% des ventes du T3 2019), résultant principalement de la cession de Gexpro Services aux Etats-Unis ;

Un effet calendaire positif de 0,4 point.

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont diminué de 4,2%, incluant un effet positif lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre (+0,5% au T3 20 vs. -0,3% au T3 19).

Sur les 9 premiers mois 2020, Rexel a enregistré des ventes de 9.203,5 ME, en baisse de 10% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes diminuent de 8,5%, incluant un effet défavorable de 0,2% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre.

La baisse de 10% des ventes en données publiées inclut :

Un effet de change négatif de 44,2 ME (-0,4% des ventes des 9 mois 2019), principalement lié à la dépréciation des dollars canadien et australien ainsi que de la couronne norvégienne par rapport à l'euro;

Un effet de périmètre net négatif de 144,2 ME (-1,4% des ventes des 9 mois 2019), résultant principalement de la cession de Gexpro Services aux Etats-Unis ;

Un effet calendaire positif de 0,2 point.

Europe (57% des ventes du Groupe) : +0,3% au T3 en données comparables et à nombre de jours constant

PLAN D'ACTIONS EN PLACE AFIN D'ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE

"La transformation digitale est le principal pilier de notre feuille de route stratégique. La pandémie de Covid-19 a renforcé notre conviction que focaliser les ressources sur cette initiative était la bonne décision, nous permettant de naviguer dans l'environnement actuel.

Nous poursuivons l'exécution de notre plan avec assiduité en ciblant des actions claires visant à améliorer nos 3 niveaux de "digital".

Pour illustration :

Sur le niveau de la donnée, nous progressons bien sur la standardisation de la segmentation de la base clients, ce qui contribuera notamment à l'optimisation et l'accélération de nos outils digitaux et de notre marketing.

Sur le niveau transactionnel, nous continuons d'améliorer nos fonctionnalités transactionnelles telles que :

Le Track & Trace en Europe, où nous avons signé des accords avec nos partenaires de transports et avons la technologie en place pour nous permettre d'offrir cette fonctionnalité dans un périmètre de pays représentant 80% de nos ventes ;

L'"Email to EDI" est maintenant disponible dans 7 pays, facilitant l'automatisation de plus de 110.000 commandes sur les 9 premiers mois de l'année 2020 auprès de 750 clients.

Sur le niveau prédictif :

Déploiement du module "assortiment dans les agences" en France, en progression rapide dans notre réseau ;

Le module "gestion de l'érosion de clients" est entièrement réactivé et donne de bons résultats dans le suivi de la reprise d'activité de nos clients. Cet outil est pleinement intégré dans la " routine de nos vendeurs" ;

Le module "offre produits complémentaire" est testé en France dans une agence et un centre d'appel".

PRIORITÉS POUR LES PROCHAINS TRIMESTRES

"Le contexte volatile actuel ne nous permet pas de communiquer sur des objectifs pour l'année 2020. En ligne avec nos résultats du premier semestre, nous continuerons à nous concentrer sur l'excellence de notre service client, notre transformation digitale, la gestion de la profitabilité et de la génération de trésorerie" souligne le groupe.

"Grâce aux perspectives de croissance favorables qui soutiennent la demande à moyen et long terme de produits électriques, et en dépit d'une volatilité à court terme, Rexel continue à gérer son activité en portant une attention particulière à rester agile, gagner des parts de marché et continuer à développer rapidement une offre multicanale. Rexel est bien positionné pour bénéficier des plans de dépenses publiques visant à réduire les émissions de CO(2) ou à améliorer l'efficacité énergétique" conclut la direction.

CALENDRIER

11 février 2021 : Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2020

22 avril 2021 : Ventes du 1er trimestre 2021

22 avril 2021 : Assemblée Générale.