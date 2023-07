Reworld : un analyste refait ses comptes

(Boursier.com) — Reworld réagit peu à ses comptes ce jeudi matin, en hausse de 0,9% à 4,10 euros... Une publication jugée inférieure aux attentes de Portzamparc : "L'écart provient principalement d'un impact plus marqué du ralentissement du marché digital français (+5%) sur l'activité B2B (CA S1 143,7 ME +22,5%, +3,5% à pc vs PZP +30,5%, +7% à pc) qui sous-performe de 2pts sur le semestre... La bonne tenue des offres affiliation et performance (Tradedoubler CA S1 +11% à tc) ont néanmoins permis de contrebalancer la sous-performance des autres formats (display, OPs, social) où le groupe estime avoir la même dynamique que le marché.

"Concernant Unify, nous estimons sa contribution à 20 ME de CA au S1, alors que son intégration a été freinée par une désorganisation de l'équipe commerciale (sujet clos désormais). Le B2C affiche toujours une décroissance limitée (122,7 ME -1,7%, -4,4% à pc) avec un effet volume estimé à -8% (impact marché et rationalisation de la diffusion) et un effet prix à +5%" poursuit Portzamparc.

"Ce S1 nous amène à confirmer notre scénario dans le B2C (CA 248 ME -1%, EBITDA 8,5% -2pts) et à réviser sensiblement nos attentes pour le B2B (CA 301 ME +18%, +4,5% à pc vs +30%, +12% à pc / EBITDA 14,4% -1,6pt vs 16,7% +0,7pt) où nous tablons désormais sur une croissance organique inférieure au marché et sur un scénario légèrement plus prudent pour Unify (CA 23 de 45 ME, EBITDA 10%)... "Nous restons confiants dans le potentiel lié à l'acquisition de Unify et dans la capacité de Reworld à maintenir une marge opérationnelle à 2 chiffres. Nous confirmons notre opinion 'Acheter', mais abaissons notre TP de 11,8 à 9,9 euros" conclut l'analyste.