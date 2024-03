Reworld rebondit après ses comptes

(Boursier.com) — Reworld grimpe de plus de 5% ce jeudi à 3,40 euros, alors qu'en 2023, le groupe a annoncé un chiffre d'affaires record de 549,3 ME, en croissance de +8,6%. Cette performance est attribuable à la forte progression du pôle 'BtoB', qui a atteint un chiffre d'affaires historique de 306,2 ME, en croissance de +19,6% compensant largement le recul du chiffre d'affaires du pôle 'BtoC' de -2,7%. En organique, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires stable de 483,4 ME, soit -1%.

En 2024, Reworld maintient son cap en poursuivant une gestion rigoureuse et en investissant dans les leviers de monétisation les plus prometteurs du marché de la publicité digitale.

Tout en consolidant sa position de leader des médias digitaux en France, il demeure confiant dans sa capacité à développer ses marques, à accroître ses audiences et à les transformer en parts de marché, grâce à une offre innovante et parfaitement alignée sur les attentes de ses clients, dans un marché en constante digitalisation s'inscrivant dans une tendance très dynamique à long terme...

Portzamparc estime que "passé cet exercice de transition, marqué par l'intégration d'Unity, le groupe devrait renouer avec des marges plus normatives"..."La confirmation du succès du redressement d'Unity devrait servir de catalyseur". L'analyste reste donc à l'achat sur le dossier en ajustant son cours cible de 9 à 8,2 euros.