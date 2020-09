Reworld Media : vise à terme 1 MdE de chiffre d'affaires...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur une base de comparaison proforma, Reworld Media enregistre sur les 6 premiers mois de 2020 un recul de chiffre d'affaires de 13% avec un contexte économique fortement dégradé.

Le résultat d'exploitation consolidé atteint 13,2 ME contre à 1,5 ME au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le groupe enregistre un résultat exceptionnel de -20,3 ME, comprenant principalement l'impact de Presstalis et la restructuration de la marque Grazia.

Après la valorisation comptable des déficits fiscaux reportables à hauteur de 9 ME, le résultat net s'établit à 0,6 ME au 30 juin 2020, en légère progression comparativement 0,3 ME au 30 juin 2019.

Reworld Media affiche au 30 juin 89,3 ME de fonds propres et un endettement net en diminution à 39,8 ME.

Reworld Media se donne une nouvelle ambition, visant 1 MdE de chiffre d'affaires annuel.