Reworld Media : une "belle opportunité"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Reworld Media revient sur les 3 euros, en repli de 1% ce vendredi, alors que le groupe a annoncé prendre une participation minoritaire au capital d'Hopscotch dans l'objectif de sceller le partenariat stratégique entre le leader français des médias thématiques et le leader français des relations publics, de l'Influence et de l'évènementiel.

Reworld Media annonce ainsi avoir acquis 13,5% du capital d'Hopscotch Groupe (HOP) dont, 10,5% auprès de Lionel Chouchan, et 3% à Frédéric Bedin, Benoit Desveaux et Pierre-Franck Moley, les trois membres du directoire. Compte tenu de la participation que détenait déjà Reworld Media, cette dernière possède à ce jour 15,53% du capital et 9,62% des droits de vote d'Hopscotch Groupe.

Le projet des deux groupes est de développer rapidement des offres uniques sur le marché en associant leurs expertises dans les domaines de la création de contenu, de l'événementiel et du digital. A titre d'exemple, les deux groupes souhaitent créer des évènements dédiés à des communautés autour des marques media, ou encore inventer de nouveaux formats d'événement corporate et grand public. Cette opération créera une véritable opportunité pour les directions marketing et de la communication, en leur offrant des innovations pour répondre à l'ensemble de leurs problématiques en pleine évolution.

Ce projet permettra aussi aux deux groupes, qui réalisent 30 à 40% de leur activité à l'international, d'associer leurs forces dans les principaux pays et continents pour accompagner leurs clients dans leur déploiement... Le Groupe Hopscotch apporte les 30 implantions mondiales du réseau Sopexa et Reworld Media sa plateforme digitale présente dans 83 pays.

Par ailleurs, Pascal Chevalier (Président de Reworld Media) rejoindrait le conseil de surveillance d'Hopscotch Groupe...

Portzamparc parle d'une "très bonne nouvelle pour Reworld Media qui profite d'une belle opportunité pour continuer de 'leverager' et de monétiser ses marques dans le Hors Média. Cet investissement reste limité (2 ME selon nous) et permettra à Reworld d'accélérer son développement dans l'événementiel, segment où le groupe est encore peu présent". Verdict : "Acheter en visant un cours de 4,10 euros".