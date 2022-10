Reworld MEdia : un "upside" conséquent ?

(Boursier.com) — Dans la cadre de l'accord conclu avec le Groupe TF1 le 28 juin dernier, Reworld Media a indiqué ce jour avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en vue de l'acquisition des activités Publishers de UNIFY. "Cette opération est pour nous la plus structurante et celle offrant le plus de potentiel sur les marges du groupe depuis l'intégration réussie de Mondadori France" commente Portzamparc qui rappelle que le management estime pouvoir rapidement réaligner la rentabilité d'Unify avec la norme du secteur (c.15-30% d'EBITDA). "En première approche (hypothèse prix 80 ME et EBITDA normatif 20%), l'intégration de Unify à notre scénario apporterait un upside supplémentaire de 18% à notre TP qui se situe déjà à 10,60 euros" conclut l'analyste. Le titre recule de près de 1% ce lundi à 5,15 euros en bourse de Paris.