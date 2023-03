Reworld Media : tout bon ?

(Boursier.com) — Reworld Media grimpe de plus de 5% ce jeudi à 5,42 euros, alors que le groupe a franchi le seuil des 500 ME de chiffre d'affaires en 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti à 505,8 ME, en croissance de 7,7% et de +3,9% en organique par rapport à 2021. La société a généré un EBITDA de 67,4 ME, en hausse de +1% par rapport à 2021. Il consolide une marge d'EBITDA de 13,3%. L'EBIT s'élève à 64,5 ME au 31 décembre 2022, en progression de +3%.

Le résultat net part du Groupe est ressorti en hausse de +11,1% à 43 ME au 31 décembre 2022.

La dette nette s'inscrit à 98,2 ME, soit un taux d'endettement net équivalent à 1,5x l'EBITDA consolidé des 12 derniers mois, qui n'intègre pas le plein effet des acquisitions réalisées.

"Suite à cette publication nous confirmons globalement un scénario 2023 prudent dans le 'B2C' (CA -3% à pc, EBITDA 8,3%) avec le plein effet de la hausse du prix" commente Portzamparc qui souligne que les difficultés du papier devraient être à nouveau compensées par une bonne performance du 'B2B' (CA +30%, +12% à pc, EBITDA 16,6%) renforcée par l'intégration d'Unify. "Notre objectif de cours de 11,8 euros et notre opinion 'Acheter' sont confirmés... La valorisation offre toujours un point d'entrée particulièrement intéressant (VE/EBIT 23 5,6x, 24 3,9x) et n'intègre pas, selon nous, tout le potentiel lié à l'intégration d'Unify" conclut l'analyste.

"L'intégration d'Unify à notre scénario, ainsi que la poursuite du développement du 'BtoB', laissent entrevoir un beau potentiel pour le titre, potentiel que nous jugeons très largement sous-estimé par le marché étant donné les niveaux de valorisation actuels de Reworld" estime de son côté Euroland qui reste à l'achat sur le dossier. De quoi relever son objectif de cours à 11 euros.