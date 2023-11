Reworld Media : survendu ?

(Boursier.com) — Reworld Media recule de 5,7% ce jeudi à 3,53 euros, alors que le groupe a enregistré une croissance soutenue au 3e trimestre 2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 129,2 millions d'euros, en progression de +9% (+10,7 ME) par rapport au 3e trimestre 2022.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 395,6 ME, en croissance de 9,9% par rapport à la même période en 2022. La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international est de 25% au 3e trimestre 2023, et de 28% sur les 9 premiers mois de l'année.

En organique, le chiffre d'affaires du Groupe se consolide à 117,3 ME, soit -1% (-1,2 ME), sur le 3e trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, il s'établit à 357,3 ME, soit -0,7% (-2,6 ME).

Le chiffre d'affaires du pôle BtoB affiche une croissance organique de +7,4% (+4,1 ME) sur le 3e trimestre, tirée par une bonne dynamique des offres d'affiliation et de performance. Il atteint 181 ME sur les 9 premiers mois de l'année, soit +4,7% (+8,2 ME). Sous l'effet de la rationalisation des volumes et du calendrier de diffusion magazines, le chiffre d'affaires du pôle BtoC baisse de - 8,5% (-5,3 ME) sur le 3e trimestre. Il atteint 176,3 ME sur les 9 premiers mois de l'année, soit -5,8% (-10,9 ME).

Au 2e semestre, le Groupe continue à mettre en oeuvre une gestion rigoureuse de ses activités. Il poursuit le développement de ses actifs et de ses offres, en France et à l'international, et finalise l'intégration des actifs acquis au cours des 12 derniers mois...

Portzamparc parle d'une "bonne publication" avec la résilience du 'B2B' grâce au positionnement de la société sur le haut (premium/branding) et le bas (affiliation) du tunnel de conversion de la publicité digitale. "Le scénario de marge à 2 chiffres de l'Ebitda est conforté" estime l'analyste qui souligne que le marché ne valorise toujours pas l'acquisition d'Unify. De quoi rester acheteur en visant un cours de 9 euros sur le dossier. De son côté, GreenSome Finance a abaissé sa cible de 9,31 à 8,81 euros tout en restant à l'achat.